Amper 15% schoolverlaters is relaxed bij eerste sollicitatiegesprek

Maar liefst 85 procent van de Limburgse schoolverlaters ondervindt stress voor het eerste sollicitatiegesprek. Dat komt vooral omdat jongeren hun talenten en sterktes onvoldoende kennen, zo blijkt uit een onderzoek van De Voorzorg. Bovendien hebben ze angst om te moeten antwoorden op de vraag waar ze niet goed in zijn... De socialistische mutualiteit wil met een online hulpmiddel de schoolverlaters beter voorbereiden en zo het stressniveau doen kelderen.

Uit een bevraging van De Voorzorg bij 800 jongeren tussen 18 en 30 jaar blijkt dat 65 procent van hen stress heeft bij het solliciteren. Voor nog eens 20 procent mag die stress zelfs extreem worden genoemd. Bij hen is de spanning zo groot dat ze de nacht voor het gesprek niet kunnen slapen. Amper 15 procent gaat dus relaxed naar een jobinterview. En dat is een enorm voordeel. De Limburgse werkgevers geven immers aan dat ze zich mogelijk laten misleiden door de stress en een gebrek aan zelfkennis bij de sollicitanten. Zo krijgen ze een verkeerde indruk van de kandidaat bij het eerste gesprek.

“Als jongeren meer inzicht hebben in hun eigen talenten, maar ook in hun valkuilen, tonen ze hun toekomstige werkgever dat ze over zelfkennis beschikken,” stelt Tony Coonen, federaal secretaris van De Voorzorg Limburg. “Dat inzicht zorgt er tegelijkertijd voor dat ze zelfverzekerd naar een gesprek kunnen gaan, waardoor ze beter voor de dag komen bij hun potentiële werkgever.”

Cliché

Waar krijgen sollicitanten stress van? Dat blijkt niet zelden de schrik voor de vraag om de eigen sterktes en zwaktes te omschrijven. “Het is zowat dé ultieme vraag in ieder sollicitatiegesprek”, weet Coonen.

“Volgens de werkgevers is het belangrijk dat de opgesomde eigenschappen worden beargumenteerd. Op die manier kan de sollicitant tonen dat hij heeft nagedacht over zichzelf. In realiteit verkiezen sollicitanten vaak een clichéantwoord dat ze niet tot weinig kunnen onderbouwen. Dat geeft werkgevers het idee dat de sollicitant niet over de nodige zelfkennis beschikt.”

Zelfkennis

En dus wil ziekenfonds De Voorzorg een oplossing bieden. “De ‘sollicitatiehacker’ is een online-test gebaseerd op sociaal-wetenschappelijk onderzoek”, legt Tony Coonen uit. “Je kan ze gratis downloaden op www.opeigenbenenstaan.be. Op basis van je antwoord op 16 herkenbare situaties, krijg je je eigen carrièreprofiel te zien. Je ontdekt zo je sterktes en valkuilen op de werkvloer en ontvangt sollicitatietips op maat. Het resultaat geeft je meer zelfkennis, waardoor je meer ontspannen naar het sollicitatiegesprek gaat en dat ook succesvoller zal verlopen. Je hoeft bovendien niet langer je toevlucht te zoeken in standaard antwoorden waarvan je denkt dat de werkgever ze wil horen.”

