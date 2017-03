Zlatan teert nog steeds op vete met Guardiola: “Probleem lag bij hem”

Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) en Pep Guardiola (Manchester City) zullen wel nooit beste vrienden worden. Sinds de Zweed door de voormalige trainer van Barcelona aan de kant geschoven werd, heerst er een vete tussen de twee. “Ik haal daar adrenaline en extra motivatie uit”, aldus een op revanche beluste Zlatan over de trainer van de stadsrivaal.

“Ik heb veel geleerd van mijn periode bij Barcelona, zowel op als naast het veld. Ik heb geleerd dat alles op amper 24 uur kan veranderen in het voetbal”, begon Zlatan bij Fox Sports Italia over de vete met zijn ex-trainer. Pep Guardiola is nu de trainer van Manchester City, de grote rivaal van de huidige club van Zlatan, stadsgenoot Manchester United. “Het probleem lag niet bij mij, het lag bij hem, en hij heeft daar nooit mee kunnen omgaan. Ik weet niet wat zijn probleem was met mij.”

Een archieffoto van Zlatan en Guardiola uit 2009. Foto: IMAGEGLOBE

De boomlange Zweed zegt wel dat zijn vete met Guardiola hem tot het uiterste drijft voor United. “Het geeft me energie, adrenaline en extra motivatie. Dat is normaal, na wat er gebeurd is. Ik gebruik het als iets positiefs.”