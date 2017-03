Kippenvel: het sprookjesafscheid van Podolski met wereldgoal en gigatifo na 130 interlands

Heel veel mooier dan het afscheid van Lukasz Podolski van de Duitse nationale ploeg kan een voetballer zich waarschijnlijk niet wensen. De 130-voudige international mocht afzwaaien met een oefenwedstrijd tegen Engeland, het voetballand bij uitstek. Voor aftrap mocht hij speechen en kreeg hij uitzonderlijk de kapiteinsband om terwijl de legendarische Südtribune van het Signal Iduna Park een tifo met zijn bijnaam ‘Poldi’ vormde. Tijdens de match scoorde hij met een weergaloze uithaal het enige doelpunt van de partij.

Het moet gezegd: in Duitsland weten ze wel hoe ze een aftredend international in de bloemetjes moeten zetten. Na het knappe afscheid van Bastian Schweinsteiger, kwam dat van Lukasz Podolski zowaar helemaal in de buurt van een sprookje. De in Polen geboren Duitser is amper 31 jaar, maar behoorde al sinds het EK 2004 tot de Duitse nationale voetbalploeg. Goed voor 129 interlands in totaal,waarin hij liefst 48 keer scoorde. De oefenwedstrijd tegen Engeland zou zijn allerlaatste worden.

De immers populaire aanvaller mocht van bondscoach Joachim Löw voor het eerst sinds november 2014 nog eens starten en kreeg zelfs uitzonderlijk de kapiteinsband om de arm voor de start. De aftrap werd zelfs tien minuten uitgesteld om hem een speech te laten geven voor het ganse stadion.

Foto: AFP

Intussen vormde de immense Südtribune van het Signal Iduna Park een tifo waarop ‘Poldi’ te lezen stond, de bijnaam van de aanvaller. Op de achtergrond werden op grote schermen zijn mooiste momenten bij Die Mannschaft getoond, inclusief de wereldtitel van 2014.

“Ik wil jullie persoonlijk bedanken voor 13 geweldige jaren, op en naast het veld”, zei een geëmotioneerde Podolski in de micro. “Jullie hebben daar een grote rol in gespeeld.”

De omstandigheden waren al prachtig, maar een bedrijvige Podolski deed er zowaar nog een schepje bovenop door in minuut 69 een bal van buiten de zestien enig mooi in de winkelhaak te krullen. Meteen het enige doelpunt van de wedstrijd en zijn 49ste in 130 interlands. Het leek wel een sprookje, de vreugde bij Podolski was ongezien.

Foto: Photo News

Lukas #Podolski speelde gisteren zijn laatste thuisduel voor Duitsland. Uitgerekend hij maakt op prachtige wijze de enige goal. #GerEng pic.twitter.com/zmf8Umoguq — GOAL! (@GoalNL) 23 maart 2017

Vijf minuten voor tijd kreeg de ex-speler van Keulen, Bayern München, Arsenal, Inter en Galatasaray zijn oververdiende applauswissel. “We winnen met 1-0 en ik scoor ook nog het winnende doelpunt. Het lijkt wel een film”, grijnsde ‘Poldi’ na afloop bij de Duitse pers. “Ik denk dat er wel 30.000 Keulenaars in het stadion zaten. Ik kreeg kippenvel. Zoals jullie weten zal Keulen altijd mijn thuis blijven. Dit betekent ontzettend veel voor me.”