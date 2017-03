Standard niet blij: fans niet welkom bij oefenmatch

De supporters van Standard mogen zaterdag de oefenwedstrijd van de Rouches in en tegen Metz niet bijwonen. Dat maakten de Luikenaars donderdag bekend op de clubwebsite.

“Het is met spijt dat Standard donderdagmorgen kennis heeft genomen van een Bevel van de Gouverneur van de Moesel van woensdag 22 maart waarin staat dat de supporters van Standard de oefenmatch van zaterdag 25 maart tegen Metz niet mogen bijwonen omwille van een een hele reeks veiligheidsmaatregelen (die staan opgelijst in het bevel)”, klinkt het. “Daarom zijn we verplicht om onze supporters te vragen om deze eenzijdige beslissing van de lokale autoriteiten te respecteren”.

“De Luikse supporters mogen zich tussen zaterdag 8u00 en zondag 1u00 niet in en rond het stade Saint-Symphorien begeven”, aldus de lokale autoriteiten, die zo’n 4000 supporters verwachten voor de wedstrijd. “Onder hen 300 Belgische fans, onder wie 60 ultras. Dat brengt, ook al gaat het om een vriendschappelijke wedstrijd, risico’s met zich mee.”

Standard, de nummer negen uit de reguliere fase van de Jupiler Pro League, speelt vanaf volgend weekend Play-off II en treft in de A-groep STVV, Lierse, KV Mechelen, Waasland-Beveren en Union Sint-Gillis.