Ervaringsdeskundige Kevin Mirallas: “Griekenland is sterker geworden”

Kevin Mirallas kent Griekenland, de tegenstander van zaterdag, heel goed. Hij speelde er bij Olympiacos Piraeus en werd er zelfs Speler van het Jaar.

“Ik heb er heel goede herinneringen aan”, aldus Mirallas. “Ik heb er alles gewonnen. Ik ken veel mensen daar. Spelers met wie ik speelde en spelers tegen wie ik speelde. Dat wordt heel speciaal. Zeker met de voorzitter van Olympiacos had ik een uitstekende relatie. Mijn zoon is in Griekenland geboren. Misschien keer ik er ooit wel terug. Dat zou mooi zijn.”

“Maar ik moet eerlijk zijn. Mijn familie en ikzelf voelen zich nu ook heel goed in Engeland. We zullen wel moeten opletten. Griekenland is de jongste jaren weer sterker geworden. Op het WK 2014 waren ze nog sterk maar het EK hebben ze gemist. Nu staan ze er terug. Maar als we in het eerste kwartier kunnen scoren, zullen we ze toch al met de rug tegen de muur zetten. Ze spelen niet meer zo defensief als op het EK 2004 maar met open deuren zullen ze hier toch niet komen spelen.”