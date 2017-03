Thorgan Hazard: “Eden kon zich niet forceren”

Thorgan Hazard werd dinsdag bij de groep gehaald. De speler van Borussia Mönchengladbach verving zijn geblesseerde broer Eden.

“Eden kon niet forceren”, aldus Thorgan. “Dat heeft hij al gedaan in het vorige seizoen en dan speelde hij niet goed. Zijn seizoen is nog lang. Hij wil er natuurlijk altijd bij zijn maar soms kan het niet. Dat was nu het geval. Voor mij komt deze selectie goed uit want zo kan ik weer op hoog niveau trainen. Ik voel me goed bij Borussia Mönchengladbach en de trainer heeft vertrouwen in mij. Ik trainde drie weken niet en hernam pas vorige vrijdag. Toch nam hij me al op in de selectie voor de wedstrijd tegen Bayern. Ik mocht als eerste invallen. Dat betekent dat de trainer vertrouwen in mij heeft.”