Rode Duivels zijn bereid toegeving te doen over WK-premies

Woensdagavond sprak de bondstop nog eens met de spelers over de WK-premies. Zoals bekend wil de bond die verminderen omdat ze op dit moment 2,5 hoger liggen dan die van pakweg wereldkampioen Duitsland. Jan Vertonghen voert namens de spelers mee de onderhandelingen.

“Het akkoord is op de goede weg”, aldus Vertonghen. “Ik heb het gevoel dat er gaan uit komen. We als spelers willen meewerken met de Belgisch voetbalbond. Dit is belangrijk voor het Belgische voetbal en voor iedereen die erbij betrokken is. Iedereen in de groep is het ermee eens. Er zijn ook jongeren bij, die moeten ook denken aan de toekomst (als ze nu niet akkoord zouden gaan, zouden de premies in de toekomst omlaag gaan, nvdr).”

Zonder Eden Hazard en Vincent Kompany komt Vertonghen als meest geselecteerde weer in aanmerking om aanvoerder te zijn.

“Voor het eerste aanvoerder worden gekozen, is wel iets. Dat geef ik toe. Dat het na mij Eden werd, is dan weer wat anders. Maar goed, het is symbolisch. Er zijn vele jongens die dit kunnen invullen. Ik zie alvast Vincent Kompany nog altijd als de eerste aanvoerder.”