Jonas Olsson ruilt West Bromwich voor Djurgardens

Jonas Olsson verlaat West Bromwich Albion en gaat bij het Zweedse Djurgardens aan de slag. Dat maakten de Baggies donderdag bekend op de clubwebsite.

De 34-jarige centrale verdediger, goed voor 25 selecties bij de Zweedse nationale ploeg, lag nog enkele maanden onder contract bij de club van Rode Duivel Nacer Chadli, maar dat werd in onderling overleg ontbonden.

Olsson, bij zijn ploegmaats beter bekend als ‘Swede’, ruilde in 2008 het Nederlandse NEC voor West Brom en speelde in totaal 253 wedstrijden voor de Engelse club. In de Premier League kwam hij aan 194 duels. Na negen jaar Engeland keert hij terug naar zijn land, waar hij met Djurgardens binnen tien dagen aan de nieuwe competitie start.