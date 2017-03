Dàt is pas voetballen van achteruit! Aan prachtgoal Podolski ging onwaarschijnlijke opbouw vooraf

Een aanval uit het boekje, een andere omschrijving is er niet voor het prachtige voetbal van achteruit dat Duitsland op de mat legde in de opbouw naar de heerlijke goal van Lukasz Podolski. Die goal besliste woensdagavond de vriendenmatch tussen de Duitsers en de Engelsen (1-0). Op de beelden is te zien hoe Die Mannschaft koortsachtig naar een oplossing zoekt tegen de hoge pressing van de Engelsen. Na terugspeelbal op terugspeelbal op Manuel Neuer is het gaatje plots toch daar en gaat het razendsnel naar de overkant... Een knap staaltje voetbal.