Lijdensweg Eurostadion blijft maar duren: Vlaams Gewest wil bouwvergunning niet geven

Het Vlaamse Gewest heeft een ongunstig advies gegeven voor de stedenbouwkundige vergunning van het Eurostadion, het voetbalstadion dat tegen 2020 op de huidige Parking C van de Heizel zou moeten komen. Daardoor zal de gemeente Grimbergen de bouwvergunning niet afleveren. Bouwheer Ghelamco denkt wel in beroep alsnog zijn gelijk te kunnen halen.

Het ongunstige advies komt er enerzijds doordat het probleem met de buurtweg nog steeds niet opgelost is. Daarnaast wordt er volgens de administratie ook onvoldoende tegemoetgekomen aan bepaalde voorstellen omtrent de mobiliteit.

Marleen Mertens, de burgemeester van Grimbergen, liet aan onze redactie verstaan dat ze het ongunstige advies van het Vlaamse Gewest zal volgen. “Nu Ruimte Vlaanderen ook een negatief advies gegeven heeft, op basis van meer dan alleen maar de buurtwegproblematiek, kunnen we niet anders dan dat maandag op het schepencollege bekrachtigen. Wij zullen de bouwvergunning voor het Eurostadion dus niet kunnen afleveren. De bouwheer kan wel nog in beroep gaan bij de provincie.”

Bij Ghelamco lieten ze weten niet verrast te zijn met het advies van het Vlaamse Gewest. De bouwheer is overtuigd dat het in beroep alsnog zijn gelijk zal kunnen halen dankzij enkele extra verduidelijkingen in het dossier.