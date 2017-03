Kampioen Antwerp wordt op 9 april in de bloemetjes gezet

Royal Antwerp Football Club krijgt zijn kampioenenviering op zondag 9 april. Dat maakte de Great Old donderdag bekend op de clubwebsite. De club met stamnummer één verzekerde zich op zaterdag 11 maart na twaalf jaar vagevuur tweede klasse eindelijk van promotie naar de Jupiler Pro League en dat moet gevierd worden. “Dan zetten we, in samenwerking met de stad Antwerpen, onze spelers én entourage in de bloemetjes. Een uitgelezen kans om onze Reds te bedanken voor het schitterende seizoenseinde dat ze ons hebben bezorgd”, klinkt het bij RAFC.