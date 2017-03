Stad Leuven verklaart afzeggen vergadering met overnemer OHL: “Hebben nog niet genoeg info”

Leuven - Het Leuvense stadsbestuur had “al vorige week woensdag” de ontmoeting met de Chinese kandidaat-overnemer van Oud-Heverlee Leuven afgezegd omdat de ontmoeting “bij gebrek aan informatie voorbarig was en geen zin had”. Dat heeft schepen van Financiën Carl Devlies gezegd in een reactie op het bericht van de club dat de kandidaat-overnemer dinsdag vroegtijdig terug naar China vertrok omdat Leuven een reeds lang vastgelegde afspraak op het laatste ogenblik afzegde.

“In dit dossier zijn we niet bij de onderhandelingen betrokken en willen we alleen de belangen van de stad vrijwaren. We hebben daarom een bedrijfsrevisor aangesteld om het dossier op te volgen. We beschikken momenteel echter nog over onvoldoende informatie om de op stapel staande constructie, waarover er momenteel ook nog geen akkoord is, te beoordelen. In de gegeven omstandigheden vonden we het moeilijk om aan tafel te gaan zitten met de Chinese zakenman”, aldus Devlies. Leuven is eigenaar van het stadion en heeft ook voor circa 10 miljoen euro leningen lopen aan OHL.

Naar aanleiding van het plotse vertrek van de Chinese zakenman Jian Lizhang, die persoonlijk naar Leuven was gekomen om de overname te bespreken, liet OHL woensdag weten dat het op een aantal gestelde vragen van hem nog geen antwoord heeft gekregen. OHL is zoals bekend nog tot 30 juni gebonden aan een overeenkomst met de Chinese investeerder om alleen met hem te onderhandelen. De club heeft ondertussen naar eigen zeggen wel al een aantal maatregelen genomen ‘indien zou blijken dat deze overeenkomst niet te goeder trouw zou worden uitgevoerd’, aldus OHL, die hierbij een opening liet naar de groep Vlaamse kandidaat-investeerders die heeft aangekondigd tegen 1 april een bindend overnamebod neer te leggen.