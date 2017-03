Broertje Batshuayi voegt zich bij nationale beloften, drie spelers verlaten groep

Brussel - Johan Walem heeft Aaron Leya Iseka, het broertje van Michy Batshuayi, aan de selectie van de Belgische beloftenploeg voor het EK-kwalificatie-interland van maandag (27 maart om 20u in Leuven) tegen Malta toegevoegd. Dat meldde de coach van de Jonge Duivels donderdag via Twitter.

De door Anderlecht aan Marseille uitgeleende spits voegt zich vrijdag bij de groep. Alexis De Sart (STVV), Jules Van Cleemput (KV Mechelen) en Philippe Rommens (PSV) verlaten de selectie. Eerder had ook Arno Monsecour afgehaakt, hij werd vervangen door Ryan Mmae.

Voor de nieuwe generatie jonge Duivels is het de eerste wedstrijd in een nieuwe campagne, kwalificatie is hét grote doel. Ze hebben het eerste deel van hun stage achter de rug, vanaf morgen/vrijdag starten twintig spelers in Leuven aan deel twee.

In de voorronde van het EK, dat in 2019 in Italië en San Marino gespeeld wordt, speelt België in groep 6 tegen Cyprus, Hongarije, Malta, Zweden en Turkije. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK zelf geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.