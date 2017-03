Proximus start met uitrol van glasvezel in Gent

Gent - Na Antwerpen, Charleroi en Namen is Proximus gestart met de versnelde uitrol van een glasvezelnetwerk naar eindgebruikers in Gent. Dat verduidelijkte Proximus-CEO Dominique Leroy in Co.Station Gent. De buurt van het Sint-Pietersstation is de eerste zone waar glasvezel tot in de woonkamers wordt gebracht.

Eind vorig jaar kondigde Proximus een investering van drie miljard euro aan om de uitrol van glasvezel de komende tien jaar te versnellen. De telecomoperator wil tegen dan meer dan 85 procent van alle bedrijven en meer dan de helft van de Belgische huishoudens met glasvezel bereiken. De versnelde uitrol van het breedbandnetwerk komt er omdat dataverkeer en digitale diensten exponentieel blijven groeien, vooral door cloud- en videoapplicaties en het zogenaamde “internet der dingen”.

Tevens werken steeds meer mensen thuis. “Die connectiviteit is dus een troef”, verduidelijkte Leroy. “Glasvezel is betrouwbaar, heeft zelfde snelheid van uploaden en downloaden en futureproof (5G).”

De voorbije jaren rolde Proximus in Gent al glasvezel uit naar bijna 191 bedrijven(sites), 12 bedrijventerreinen en 19 woonwijken. Ook heeft Proximus al een sterke glasvezelafdruk tot aan de straatkast in Gent. “Op de plaatsen waar glasgevel tot de gevel gebracht worden, krijgen mensen de kans om zich aan te sluiten op glasvezel, zonder installatiekost, inclusief mensen die nog geen klant zijn bij Proximus”, aldus nog Leroy.

De buurt van het Sint-Pietersstation is de eerste zone waar glasvezel wordt uitgerold. Daarna volgt het centrum, gevolgd door een uitbreiding in de hele stad. Ook komen zeventien bedrijventerreinen in en rond Gent aan de beurt.

Smart City

Glasvezel biedt inwoners en bedrijven niet alleen toegang tot de meest geavanceerde diensten, er zijn ook veel mogelijkheden om de stad verder te digitaliseren. “Dit past volledig in ons plan om dé (Smart) City of People van Vlaanderen te worden”, zegt burgemeester Daniël Termont (SP.A). “We hebben die technologie absoluut nodig, maar het is absoluut geen doel op zich. De mensen zijn het doel op zich en de wijze waarop de technologie kan gebruikt worden.”