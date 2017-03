Dit kan je eten voor een mooiere huid

Zo lang mogelijk een stralende, jonge huid, welke vrouw wil dat niet? Goed smeren is een must, maar ook voeding heeft een belangrijke invloed. Als je vaak ongezond eet, krijg je sneller een vale, doffe huid. De huid is de spiegel van je gezondheid. Wat je eet, vormt – na enkele ingewikkelde biochemische processen – immers de bouwsteen van iedere cel: ook van de huidcellen dus. Je huid bestaat uit twee eiwitvezels: collageen en elastine. Helaas beginnen die naarmate je ouder wordt uit elkaar te vallen. De weerstand en elasticiteit van de huid nemen af en de huid verslapt. Gelukkig bestaan er heel wat ‘beautyfoods’ die je huid van binnenuit voeden. Het goede nieuws: deze beautyfoods zijn heel betaalbaar en zowat overal verkrijgbaar. En ze zijn nog lekker ook!