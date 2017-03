Kubo schittert niet alleen bij AA Gent, ook bij Japan scoort hij

Wintertransfer Yuya Kubo is schitterend bezig bij AA Gent, maar ook zonder Hein Vanhaezebrouck komt hij aan scoren toe. De spits maakte de openingsgoal voor Japen tijdens de WK-kwalificatiematch tegen de Verenigde Arabische Emiraten.

Japan won de wedstrijd uiteindelijk met 0-2. Coach Vahid Halilhodzic zag dat het goed was. Japan staat op kop in de groep, samen met Saoedi-Arabië. Bangkok Thailand, Australië en Irak zitten ook met Japan in de groep.

De twee leiders in de groep plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De derde moet het tegen de nummer drie uit groep A opnemen om nog een ticket voor het WK in Rusland te bemachtigen.