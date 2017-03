Officieel: Lombaerts gaat voetballen voor KV Oostende

Nicolas Lombaerts (32) gaat voetballen bij KV Oostende. Daarover bereikte de club een akkoord met de Bruggeling en met zijn huidige ploeg Zenit Sint-Petersburg. Morgen wordt de 39-voudig Rode Duivel officieel voorgesteld bij KV Oostende.

Nicolas Lombaerts wordt een kustboy tot 2020. Een fameuze stunt van Marc Coucke en de zijnen, die maar liefst 1,5 miljoen euro op tafel legden.

We kunnen melden dat er zopas akkoord is bereikt met Nicolas Lombaerts ivm overgang naar KVO. Morgen meer nieuws ivm deze transfer. — KV Oostende (@kvoostende) 23 maart 2017

Anderlecht en Club

In januari was een transfer eigenlijk al bijna beklonken. Door manoeuvres van trainer Mircea Lucescu, die de overbodige Lombaerts plots wilde houden, én de moeizame communicatie met Zenit, viel een wintertransfer uiteindelijk in het water. KV Oostende bleef echter contact houden. Terwijl Anderlecht en Club Brugge, sinds vorige zomer al geïnteresseerd, liever afwachtten wie er straks vertrekt, bleek KVO als enige bereid nu al een deal te sluiten.

Voor Lombaerts komt er zo eindelijk een einde aan een soap die vorige zomer startte. De West-Vlaming, die dichtbij Brugge een woonst heeft, gaf toen al aan weer dichter bij huis te willen voetballen. Omdat de verdediger, sinds 2007 in Russische dienst, het gezien had bij Zenit én hij voor het eerst vader werd van een dochter, Victoria. Anderlecht drong flink aan maar door getalm liep een transfer eind augustus helemaal spaak. Sindsdien werd de 39-voudige Rode Duivel nog amper ingezet bij Zenit en verloor hij ook zijn plaats bij de nationale ploeg. Zijn laatste wedstrijd dateert van eind november. Het ziet er niet naar uit dat hij voor eind mei, wanneer het seizoen afloopt en hij definitief afscheid neemt van Zenit, nog veel zal spelen. Over zijn toekomst hoeft hij zich echter geen zorgen meer te maken.

De komst van Lombaerts betekent overigens niet per definitie dat een andere dertiger, David Rozehnal mag vertrekken. Integendeel. De 36-jarige Tsjech is einde contract maar bewees in de bekerfinale nog zijn waarde.