Italië - Albanië: niet echt een spetterende affiche, maar wel een heel speciale wedstrijd voor Buffon

Vrijdagavond neemt Italië het in zijn vijfde wedstrijd in de voorronde van het WK voetbal 2018 op tegen Albanië. Niet echt een topaffiche, al zal het voor Gianluigi Buffon toch een speciale wedstrijd worden. De Italiaanse goalie speelt namelijk zijn duizendste professionele wedstrijd.

“Het enige wat ik met zekerheid kan zeggen is dat er niet nog 1.000 zullen volgen”, grapte Buffon op de persconferentie in aanloop naar de wedstrijd. De 39-jarige doelman speelde zijn eerste officiële wedstrijd als 17-jarige bij Parma in november 1995. In totaal stond hij 220 keer onder de lat bij Parma en 612 keer bij zijn huidige club Juventus. Daarnaast verdedigde hij ook 167 wedstrijden het doel van de Italiaanse nationale ploeg. Als La Squadra Azzurra zich plaats voor het WK van volgend jaar in Rusland, kan Buffon naar zijn zesde Wereldbeker.