Het masterplan voor het Belgisch amateurvoetbal in 5 punten

De Belgische voetbalbond gaat de problemen in het amateurvoetbal aanpakken. Ondervoorzitter Bart Verhaeghe gaf de aanzet en CEO Koen De Brabander werkte – na een studieronde van honderd dagen – een plan uit, dat hij donderdag voorlegt aan de raad van bestuur. Wij konden het onderscheppen en stellen u de vijf pijlers voor.

De hoge lonen in het amateurvoetbal zijn een probleem. Om de clubs te helpen, werd eerst geopperd om per reeks met maximumvergoedingen te werken, maar De Brabander wil dat niet verplichten. Hij wil naar een vast stelsel van vergoedingen, dat daarna in het hele land moet worden gecommuniceerd. Hij wil ook naar een systeem van light licenties voor de tweede en derde amateurreeks, zodat ook die clubs weten waar ze zich aan moeten houden.

De Brabander wil de infrastructuurwerken van de clubs ondersteunen via voorbeelddossiers (voor drie type stadions), die de clubs kunnen raadplegen. Daarbij hoort een berekening van de basisprijs door een architect en een lastenboek. Het is niet de bedoeling tussen te komen in de onderhandelingen met lokale bouwondernemers, die vaak sponsor zijn. Maar hij wil voor specifieke materialen offertes voorzien, en richtprijzen per vierkante meter voor de aanleg van de kantine, een kunstgrasveld...

Hoe meer fusies van clubs, hoe meer middelen de gemeente in de infrastructuurdossiers kan steken. En dus wil De Brabander die fusies stimuleren. Opnieuw door een modeldossier samen te stellen, waarin het hele fusieproces wordt toegelicht en dat alle clubs kunnen raadplegen. En de voetbalbond moet in kaart brengen in welke regio’s of gemeenten clubs het lastig hebben en fusies moeten worden gestimuleerd.

De Brabander wil ook een studie laten uitvoeren om het maatschappelijk belang van voetbal met cijfers te onderbouwen. Die kan als hefboom dienen om de overheid aan te zetten tot actie, om bijvoorbeeld meer te investeren in voetbalinfrastructuur. Hij wil ook, samen met specialisten, onderhandelen met de overheid om een aantrekkelijker sociaal en fiscaal statuut te bekomen voor spelers, trainers en vrijwilligers.

De Brabander wil af van maandelijkse aanpassingen aan het bondsreglement, hij wil naar twee momenten per jaar: juli en januari. Daarnaast wil hij bij disciplinaire dossiers moderne communicatiemiddelen zoals Skype gebruiken, opdat spelers niet meer naar Brussel moeten om hun zegje te doen. En van negen provinciale centra wil hij naar vier.