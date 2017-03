Amateurs willen topvoetbal op zondagmiddag weg

Een topper tussen Club Brugge en Anderlecht op zondagnamiddag? Leuk, denkt u, maar de amateurclubs willen de profclubs overtuigen om daarmee te stoppen.

Gisteren kon u lezen hoe clubs uit de lagere reeksen klaagden over het gebrek aan toeschouwers. De hoofdoorzaak: de live eersteklasseduels op zondagnamiddag, op Telenet en Proximus. “Daarvan zijn wij de dupe”, klonk het. “Daardoor blijven de mensen thuis in hun zetel.”

Bij Voetbal Vlaanderen, dat de amateurclubs verenigt, willen ze die live topmatchen op zondagnamiddag dan ook afschaffen. “We willen dat moment vrijhouden voor het amateurvoetbal, zoals in sommige andere landen het geval is”, zegt voorzitter Gilbert Timmermans. “Een match om 18 uur kan nog, maar niet om 14.30 uur.”

Koen De Brabander, CEO van de Belgische voetbalbond, ontvouwt donderdag een plan om het amateurvoetbal te helpen, maar dit thema komt daarin niet aan bod. “En dat is erg jammer”, zegt Timmermans. “In het Uitvoerend Comité werd dit al een paar keer opgeworpen, maar de profclubs zeggen dan dat die live matchen geen invloed hebben. Dat is uiteraard wél het geval. Zonder die matchen komt er naar schatting 20 procent meer volk kijken. Het is misschien een utopie, maar we willen de afschaffing ervan op de agenda zetten.”

Voetbal Vlaanderen hoopt ook nog altijd dat een klein percentage van het tv-contract naar de amateurclubs vloeit, als opleidingsvergoeding. Op een bedrag van 80 miljoen euro zou het minstens 1,5 procent willen, dus 1,2 miljoen euro. In 2013 weigerden de profclubs echter om op dat vlak solidair te zijn.