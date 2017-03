Jupiler Pro League - Club Brugge verslaat derdeklasser Marbella op stage

Club Brugge heeft op stage in Andalusië donderdag de Spaanse derdeklasser Marbella met 0-2 verslagen.

Michel Preud’homme profiteerde van de gelegenheid om de jonge Amerikaanse doelman Ethan Horvath wat ervaring te laten opdoen. Lex Immers (15.) opende al na een kwartier de score voor de Bruggelingen. Jelle Vossen (47.) viel in bij de rust en had welgeteld twee minuten nodig om de Brugse voorsprong te verdubbelen op aangeven van Laurens de Bock. Onder andere Vlietinkc, Osei-Berkoe en Touba kregen van Preud’homme de kans zich te bewijzen in het laatste kwartier. De wedstrijd eindigde op een valse noot voor blauw-zwart: Vossen (82.) moest vroegtijdig gaan douchen na een tweede gele kaart.

Club Brugge opent zijn play-off I zondag 2 april met een wedstrijd tegen Gent.

Opstelling Club Brugge: Horvath - De Bock (73. Touba), Denswil (81. Verburgh), Simons, van Rhijn (45. Vossen) - Pina (45. Palacios), Claudemir, Immers (76. Van Landschoot), Vanaken, Vormer (87. Ito) - Wesley (70. Osei-Berkoe) .