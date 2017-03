CLUBNIEUWS. Lombaerts vandaag voorgesteld in Durbuy, KVK wil Oostende-doelman

KV OOSTENDE. Lombaerts officieel voorgesteld

Nicolas Lombaerts legde gisteren met succes zijn medische tests af bij KV Oostende. De verdediger werd in de praktijk van clubarts Chris Goossens in Antwerpen onderworpen aan alle proeven. Hij slaagde voor de tests en wordt vandaag in Durbuy aan de pers voorgesteld. De ploeg van KV Oostende is in het Waalse stadje op teambuildingsstage. Lombaerts tekent een contract voor drie seizoenen bij de Kustploeg, maar moet straks na zijn voorstelling wel eerst nog het seizoen volmaken bij zijn Russische werkgever Zenit Sint-Petersburg.

KV KORTRIJK. Ovono op lijst Kortrijk

KV Kortrijk heeft zijn oog laten vallen op Oostende-doelman Didier Ovono (34). De Gabonees is overbodig bij KV Oostende na de komst van Proto en Dutoit en is in juni transfervrij. Bij KVO werkte hij bovendien nog samen met Cedric Berthelin, huidig keeperstrainer in Kortrijk. Ovono, meer dan 100-voudig Gabonees international, wil liefst in België blijven. Al wacht hij ook nog even af wie straks trainer wordt bij Kortrijk. Bij de Kerels stellen ze dat Ovono momenteel geen item is.

CLUB BRUGGE. Strandberg in Marbella… maar wel bij Zweeds jeugdelftal

Opvallende aanwezige in Marbella: Carlos Strandberg. De 20-jarige spits van Club Brugge, die dit seizoen wordt uitgeleend aan Westerlo, geniet in Zuid-Spanje van een stage met de Zweedse belofteploeg. Ideaal om de conditie te onderhouden, vermits het seizoen van Westerlo na de degradatie al is afgelopen. “Als hij niet met Zweden weg was, zou hij wel met ons hebben meegetraind”, zegt Preud’homme. “Misschien dat hij na de interlandperiode toch al terugkeert naar ons, want een paar maanden niet trainen is geen optie. Al moet Westerlo dan wel zijn akkoord geven.” Silvère Ganvoula, die door Anderlecht wordt uitgeleend aan Westerlo, traint bijvoorbeeld wel al opnieuw mee bij zijn moederclub.

ZULTE WAREGEM. Leye geopereerd aan gebroken neus

Zulte Waregem hernam gisteren de training na een half weekje rust. Severin, Dalsgaard en Baudry hadden interlandverplichtingen en waren afwezig. Ook Mbaye Leye was er niet. De spits liep in de bekerfinale een neusbreuk op en werd geopereerd. Begin volgende week wordt bekeken of hij kan trainen en spelen met een masker en inzetbaar is tegen Anderlecht. Sammy Bossut heeft na zijn drie opeenvolgende tackles was last aan de buikspieren en traint voorlopig individueel. Vandaag wordt in de namiddag getraind om 16 uur, in het weekend krijgt de groep weer vrij.

AA GENT. Kubo scoort voor Japan, Louis Verstraete voor U19

Yuya Kubo blijft maar scoren. Gisteren maakte hij zijn eerste doelpunt voor de Japanse nationale ploeg. In de WK-kwalificatiematch tegen de Verenigde Arabische Emiraten scoorde hij het eerste doelpunt (2-0). De Japanner is na zijn transfer naar Gent goed bij schot, want in zeven competitiewedstrijden trof hij ook al vijf keer raak.

Met Louis Verstraete was er gisteren nog een Buffalo trefzeker. Hij scoorde voor de Belgische U19 in de wedstrijd tegen Zweden (1-2-winst).