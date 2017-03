Halve finale Champions League ver weg voor Wolfsburg en Tessa Wullaert

Wolfsburg is donderdag in eigen huis met 0-2 onderuit gegaan tegen Lyon in de kwartfinales van de Champions League. Gouden Schoen Tessa Wullaert viel in de 78e minuut in. De terugwedstrijd wordt volgende week woensdag gespeeld.

Lyon kwam in de tweede helft via Abily (62e) en Marozsan (74e) op een dubbele voorsprong. Wullaert zorgde bijna voor de aansluitingstreffer, maar haar schot spatte uiteen op de paal. De West-Vlaamse pakte nog geel in de toegevoegde tijd.

Uitslagen heenwedstrijden kwartfinales:

Fortuna Hjorring (Den) - Manchester City (Eng) 0-1

Bayern München (Dui) - Paris Saint-Germain (Fra) 1-0

Wolfsburg (Dui) - Lyon (Fra) 0-2

Rosengard (Zwe) - FC Barcelona (Spa) 0-1 .