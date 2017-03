Marc Wilmots wilde niet van hem weten, maar Roberto Martinez zette deze winter het licht op groen om samen te werken met sportpsycholoog Jef Brouwers (71). “Wilmots nam zichzelf als norm, Martinez laat iedereen zijn rol spelen.”

Een pionier van de sportpsychologie in Vlaanderen. Dat is Jef Brouwers, 71 jaar, “maar in mijn hoofd altijd 18 gebleven. Toen ik met sportpsychologie begon in 1979 werd ik uitgelachen. En eigenlijk ...