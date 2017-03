Grootschalige klopjacht op autodief die wagen meenam met twee peutertjes in

De politie van Californië is sinds donderdagnacht dringend op zoek naar een autodief. Een onbekende man bedreigde Alyssa en Carlos Cortez, waarna hij hun wagen insprong en die stal. Hun kleine kindjes van 1 en 2 jaar oud, Jayden en Carlos Cortez, zaten op deat moment nog achterin de auto.

Het choquerende voorval vond plaats in Cathedral City, wat ongeveer 160 kilometer ten oosten van Los Angeles ligt. De politie startte meteen een grootschalige klopjacht op de man en stuurde ook opsporingsberichten over de twee peutertjes de wereld in.

Op Facebook postte hun vader, Carlos Cortez, een wanhopige oproep: “Aan al diegenen die mij en Alyssa kennen. Mijn auto is gestolen, met mijn kinderen erin. Als je ook maar iets weet, laat het me alsjeblieft weten.”

De witte Honda Accord met nummerplaat 7TJR654 werd het laatst gezien om kwart voor zeven ’s avonds donderdagnacht in lokale tijd, nu ongeveer zes uur geleden. Er zijn nog geen nuttige tips binnengekomen. Momenteel krijgen alle gsm’s in de buurt van de locatie automatisch een berichtje met het opsporingsbericht in. Ook de snelwegen staan vol met meldingen over de jongens.