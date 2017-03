Messi bezorgt Argentinië drie gouden punten, Neymar schittert bij Brazilië

Zaterdag spelen de Rode Duivels hun WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland, maar donderdagnacht was het de beurt aan de Zuid-Amerikaanse ploegen om voor hun WK-ticket in Rusland te vechten. Argentinië won met 1-0 van Chili na een strafschop van Lionel Messi, Brazilië blijft ongenaakbaar op kop in de groep na een 1-4 zege bij Uruguay.

Argentinië had genoeg aan een strafschop van Lionel Messi om de drie punten veilig te stellen. Die strafschop kwam er na een kwartier, na een lichte trekfout op Angel Di Maria in de grote rechthoek. Scheidsrechter Ricci twijfelde echter niet en wees naar de stip, Messi faalde niet en trapte de 1-0 binnen. Door deze zege blijft Argentinië derde, maar het nadert tot op één punt van Uruguay. Chili tuimelt uit de top vijf en moet nog vol aan de bak om een WK-ticket veilig te stellen.

Uruguay verloor in eigen huis van Brazilië met 1-4, ondanks het openingsdoelpunt van Edinson Cavani na nog geen tien minuten. De spits van PSG zette vanop de stip de 1-0 op het bord. Halfweg de eerste helft knalde Paulinho de gelijkmaker binnen met een streep vanop afstand. In de tweede helft zorgde diezelfde Paulinho voor de 1-2. Daarna stoomde Brazilië door, Neymar lobde de 1-3 enig mooi in doel na een dieptepass van Miranda.

In de toegevoegde tijd vervolledigde Paulinho zijn hattrick, hij duwde de 1-4 binnen met de borst. Door deze nieuwe zege blijft Brazilië ongenaakbaar op kop, het zet Uruguay al op zeven punten en lijkt zo goed als zeker van WK-deelname.

Uitslagen:

Argentinië - Chili: 1-0

Uruguay - Brazilië: 1-4