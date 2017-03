Deze vijf ondernemers willen OH Leuven redden

Leuven - De vijf Vlaamse ondernemers die voetbalclub OH Leuven willen overnemen, zijn bekend. Het gaat om Bob Verbeeck (Golazo), Jean-Baptiste Claes (JBC), Bart De Smet (Ageas), Michel Vanstallen (Dorian) en ondernemer Walter Vangoidsenhoven.

De vijf zijn stuk voor stuk grote namen. Zo is Bob Verbeeck topman van sportbedrijf Golazo, is Jean-Baptiste Claes de stichter van modeketen JBC, fungeert Bart De Smet als CEO bij verzekeraar Ageas, leidt Michel Vanstallen zorggroep Dorian en is Walter Vangoidsenhoven een Leuvense ondernemer in horeca en vastgoed.

Vooral de aanwezigheid van De Smet is opvallend. De Smet is ex-bestuurder van OH Leuven, waar hij met ruzie vertrok na een conflict met de bestuurstop over geld dat hij zou investeren, weet De Tijd.

De Leuvense voetbalclub meldde vorige maand dat het een voorakkoord had met een Chinese investeringsgroep voor een overname. Dat stuitte meteen op verzet van een groep Leuvenaars die zich ‘OHL op Dreef’ noemen. Zij maakten zich sterk binnen afzienbare tijd met lokale investeerders op de proppen te kunnen komen en lijken daar nu in geslaagd. De belangengroep kondigde eerder aan dat op 1 april een overnamebod zou volgen, al heeft OH Leuven nog een akkoord met de Chinezen dat het voorlopig alleen met hen mag onderhandelen.