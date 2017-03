Haribo bouwt snoepfabriek van 240 miljoen in VS

De Duitse snoepjesproducent Haribo, bekend van zijn gummybeertjes, opent een eerste fabriek in de VS. Dat hebben de gouverneur van Wisconsin, waar de fabriek komt, en het bedrijf bekendgemaakt.

De fabriek zal worden gebouwd in Kenosha (Wisconsin), en zal goed zijn voor vierhonderd nieuwe banen, aldus gouverneur Scott Walker. In 2020 moet de productie worden gestart. Het gaat om een investering van 242 miljoen dollar.

Haribo is de snelst groeiende zoetwarenproducent in de VS, klinkt het bij het bedrijf, dat al sinds 1982 met een verkoopskantoor in de VS aanwezig is.