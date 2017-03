Weg met spoilers over De Mol en een overdosis aan Trump. Twitter geeft de oplossing

Rondstruinen op Twitter kan soms levensgevaarlijk zijn, tenminste als je vakkundig probeert om de spoilers over je favoriete reeksen te omzeilen. Niets zo frustrerend als de winnaar van de Mol te weten te komen voordat je zelf de aflevering gekeken hebt, bijvoorbeeld. Of om nog maar eens nieuws over Trump te horen, terwijl je dat absoluut wil uitbannen. Twitter komt nu met een oplossing.

In oktober lieten ze al weten dat er een testfase aan zat te komen, maar nu is het zover. Twitter geeft je de mogelijkheid om rust en stilte te krijgen op hun sociale media platform. Ze geven je nu de kans om een waaier aan thema’s te bannen uit je tijdlijn.

Eén van de handigste trucjes is het verbergen van hashtags. Geen spoilers over De Mol meer? Verberg dan even #demol. Of de pittige posts over de verleiders van Temptation beu? Zet dan even #TemptationIsland uit. Of geen zin meer in de emoji van een ‘lachend kaksken’ op uw Twitterfeed? Dat is gemakkelijk opgelost.

Bij ‘Instellingen & privacy’ krijg je de optie om “genegeerde woorden” of “genegeerde accounts” in te stellen, zowel in je meldingen als in je tijdlijn. Bij sommige mensen is de nieuwe functie nog in een testfase en zou het kunnen dat de ban enkel in je notificaties werkt.

Voor even, voor een dag, voor zeven dagen of voor dertig dagen. Je kan zelf instellen hoe lang je de specifieke hashtags, profielen of woorden uit je Twitterlijst bannen. Dus zodra je bent bijgebeend met De Mol kan je duchtig mee verder speculeren over de hints van de programmamakers.