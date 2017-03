Mechelen - Het treinverkeer tussen Antwerpen en Mechelen is onderbroken als gevolg van een ongeval. Een Thalys die op weg was van Parijs naar Amsterdam, heeft vrijdagochtend in de buurt van het station Mechelen-Nekkerspoel een persoon aangereden, meldt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel.

Normaal gezien worden de treinen van lijn 25 in zo’n geval omgeleid via lijn 27, maar dat is momenteel niet mogelijk.

Spoorwegmaatschappij NMBS zal vervangbussen inzetten.