Slaagt Missie Messi in opzet? Rodrigo komt nu wel erg dicht in de buurt

Zal Rodrigo Vissers wereldster Lionel Messi ontmoeten? De Hovenaar reisde begin deze week naar Argentinië, nadat Lucas Biglia beloofd had hem na de wedstrijd Argentinië-Chili bij de superster binnen te loodsen. De wedstrijd is intussen afgelopen, maar wat met de ontmoeting?

Heeft u al gehoord van Missie Messi? Het begon begin 2017 als een wild plan van Hovenaar Rodrigo Vissers om tien minuten te spreken met Lionel Messi, maar nam steeds groter proporties aan. Nadat enkele even goedbedoelde als hilarische pogingen om de Argentijnse superster te bereiken mislukten, besloten Het Nieuwsblad en Eleven Sports om zich achter Rodrigo te scharen.

Missie Argentinië

En kijk: na een bezoek aan Lucas Biglia in Rome beloofde die om Rodrigo na de wedstrijd tussen Argentinië en Chili bij Messi zelf te loodsen. En dus zit Rodrigo momenteel in Zuid-Amerika, waar hij het geboortedorp van Messi bezocht om vervolgens koers te zetten naar Buenos Aires voor de interland.

Zal Rodrigo nu ook slagen in zijn opzet? We weten het snel, want de match is intussen afgelopen. En de sterren zitten alvast gunstig, want Argentinië won de match met 1-0 dankzij een doelpunt van...Messi.

