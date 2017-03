Wat verwachten pas afgestudeerden van hun eerste job?

En hoe maken zij hun keuze? MARK vroeg het aan drie young graduates bij laminaatproducent UNILIN. “Kijk niet alleen naar je startloon, maar vooral naar je doorgroeimogelijkheden.”

1. Emily, production engineer

Emily Bral begon in september bij UNILIN. “Ik heb eerst de studies voor handelsingenieur afgewerkt, waarna ik nog twee jaar bijgestudeerde om het diploma burgerlijk ingenieur te behalen, voornamelijk om mijn technische kennis bij te werken. Na zeven jaar studeren, was ik klaar voor een nieuwe uitdaging”, vertelt Emily. “Ik twijfelde sterk om te starten in een consulting- of een productieomgeving. Verschillende sollicitatiegesprekken bij bedrijven in beide sectoren deden me kiezen voor productie. Bij UNILIN hebben ze me goed begeleid en kijken ze echt naar wat je wilt. Ik kon beginnen als productie- of proces ingenieur. Uiteindelijk is het productie-ingenieur geworden, een keuze die ik voor een flink stuk door UNILIN zelf heb laten maken op basis van mijn wensen en input.”

Voor haar eerste job liet Emily zich adviseren door Dieter Ghillebert, haar manager, die een team van ongeveer tachtig mensen aanstuurt. “Op basis van de input van Emily, vonden we dat de job van productie-ingenieur het best bij haar zou passen. We kijken naar wat je wilt, wat je graag doet, wat je verwachtingen zijn en nemen dan samen een beslissing”, vertelt hij. Emily is de enige young graduate in zijn team, al zijn schoolverlaters zeker welkom. “Een innoverend bedrijf als UNILIN trekt graag nieuw bloed aan.”

Hoe brachten de studiecollega’s van Emily het ervan af? “De meeste collega-ingenieurs hadden al een job voor ze afgestudeerd waren. Meestal bij grotere bedrijven”, vertelt ze. “Je eerste job is heel belangrijk. Het zet de lijnen uit voor je verdere carrière.” Loon was voor haar niet het allerbelangrijkste. ”Ik wilde vooral een goede fit met de jobinhoud en de bedrijfscultuur.”

2. Kobe, Amerika-ganger

Kobe Blondeel is process engineer bij UNILIN. “Ik bied ondersteuning aan productie, maar zorg ook mee voor innovatie en procesoptimalisatie”, vertelt Kobe. “Ik merkte bij de sollicitaties dat er hier ruimte en vraag is naar initiatief, onafhankelijk van je leeftijd”, vertelt hij. “Je leert hier veel door het te doen en kunt altijd bij je collega’s terecht.”

Kobe heeft bij verschillende bedrijven gesolliciteerd. “Ik ben van opleiding burgerlijk ingenieur chemie maar koos dus niet voor de chemische industrie. Tijdens gesprekken bij andere bedrijven kreeg ik soms het gevoel dat de afstand met de manager groter was. Bij sommige andere bedrijven werd wel een iets hoger startloon aangeboden, maar kon ik mij minder vinden in de bedrijfscultuur. En dat laatste is van belang op lange termijn”, vertelt hij.

Kobe werkt intussen een jaar en twee maanden bij UNILIN. “Over een maand ga ik voor UNILIN in de VS werken in onze vestiging in Thomasville in North Carolina. Die buitenlandse mogelijkheid was voor mij een extra argument.” Hij gaat voor minstens drie jaar naar de VS. “Ideaal voor mijn professionele ontwikkeling en een unieke kans om mezelf op de proef te stellen. Ik weet dat ik vrienden en familie achterlaat, maar houd nauw contact met hen. Vandaag lukt dat ook beter, met tools zoals Skype. Je blijft sowieso verbonden.”

