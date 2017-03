Kevin Kuranyi hangt voetbalschoenen aan de haak

Voormalig Duits international Kevin Kuranyi zet op 35-jarige leeftijd een punt achter zijn carrière. “Op een bepaald moment is de tijd er rijp voor. Ik ben 35 geworden en het is tijd voor andere dingen”, zegt hij vrijdag.

Kuranyi speelde vorig seizoen voor 1899 Hoffenheim maar zat sindsdien, na het beëindigen van het contract, zonder club. De aanvaller begon zijn carrière in de Bundesliga bij Stuttgart. In 2005 stapte hij over naar Schalke 04. Na vijf seizoenen in Gelsenkirchen koos Kuranyi voor Dinamo Moskou. In 2015 haalde Hoffenheim de in Rio geboren aanvaller terug naar Duitsland.

Kuranyi was in de Bundesliga goed voor 111 goals in 274 matchen. In de Russische competitie scoorde hij 50 keer in 123 wedstrijden. Voor de nationale ploeg speelde Kuranyi 52 interlands. Hij deed daarin negentien keer de netten trillen. In 2008 eindigde zijn interlandcarrière abrupt na een conflict met bondscoach Joachim Löw. Datzelfde jaar was hij met de Mannschaft (als bankzitter) tweede geworden op het EK in Zwitserland en Oostenrijk.