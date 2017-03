Ander Herrera: “Zlatan Ibrahimovic is geniaal, maar ook erg vervelend”

Zlatan Ibrahimovic was een van de toptransfers van Manchester United, dat weet ook teamgenoot Ander Herrera. “Hij is geniaal, maar ook erg intens omdat hij alles wil winnen,” zegt de middenvelder aan het Spaanse Marca.

De Zweedse topspits heeft op zijn 35e een belangrijke rol afgedwongen bij Manchester United. Ander Herrera, middenvelder bij de Engelse club, steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. “Hij is geniaal. Hij komt ermee weg als hij zegt dat hij 30 keer gaat scoren en dat hij de beste is. Zo goed is hij.”

Maar een competitieve teamgenoot zoals Zlatan Ibrahimovic kan ook frustraties opwekken. “Hij kan erg vervelend zijn, want hij wil echt alles winnen. Zelfs tennis-voetbal!” voegt Herrera nog toe.

De toekomst van de Zweedse voetbalvedette is nog niet helemaal duidelijk. Afgelopen zomer kreeg hij een contract voor één jaar bij Manchester United, met een optie voor een extra seizoen. Die optie werd nog niet gelicht. Een tiental dagen geleden was Ibrahimovic met zijn makelaar in de Verenigde Staten, om een voorstel van LA Galaxy te bespreken.