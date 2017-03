Aanslag op Dejaegere kost Tottenham-speler Dele Alli drie matchen schorsing

Brussel - Tottenhamvedette Dele Alli moet drie Europese wedstrijden geschorst toekijken na zijn uitsluiting tegen AA Gent. Dat maakte de Europese voetbalbond UEFA vrijdag bekend.

Alli werd op 23 februari uitgesloten in de terugwedstrijd van de zestiende finales in de Europa League. De Spursmiddenvelder moest vijf minuten voor de rust gaan douchen na een heel stevige overtreding op Brecht Dejaegere. Hij ging met gestrekt been door op de Buffalo, die net onder de knie werd geraakt maar gelukkig ontsnapte aan een zware blessure.

De wedstrijd in het Wembleystadion in Londen eindigde op 2-2. Dat volstond voor Gent, na de 1-0 zege uit de heenmatch, om door te stoten naar de achtste finales.

De schorsing houdt in dat Alli volgend seizoen vermoedelijk de eerste drie groepswedstrijden van de Spurs in de Champions League mist. Als nummer twee van de Premier League is de club uit Londen op weg naar een ticket voor het kampioenenbal.