Nicolas Lombaerts voorgesteld: “Wil met Rode Duivels naar WK 2018 in mijn Rusland”

Het werd donderdag al aangekondigd, vrijdag werd verdediger Nicolas Lombaerts officieel voorgesteld bij KV Oostende. De verdediger verlaat na het seizoen het Russische Zenit St Petersburg en tekent voor drie seizoenen bij het ‘weireldploegje’ van Marc Coucke. “Het doel is het WK 2018 halen, in mijn Rusland”, aldus Lombaerts op de voorstelling.

Hij is er @KustboysKVO! Welkom Nicolas Lombaerts voor 3 seizoenen aan 'zèètje'. Enfin, vandaag voor even in @LaPetiteMerveil #toptransfer pic.twitter.com/122rkW0gVK — KV Oostende (@kvoostende) March 24, 2017

“Het is een hele eer dat KVO en vooral Marc Coucke interesse is blijven tonen in mij”, opende Nicolas Lombaerts op de persconferentie. “Ze wilden me echt graag, dus was het geen moeilijke keuze. Alles is ook in de plooi gevallen. Mijn familie kan me nu meer bezig zien en ik kan dichter bij hen zijn. Het is ook tof om als West-Vlaming in West-Vlaanderen te spelen.”

“Na tien jaar Rusland was het tijd om terug te keren. Voor mijn familie, maar ook om het plezier in voetbal terug te vinden en speelminuten te verzamelen. Dat plezier was er niet meer. Maar de club en ikzelf hebben natuurlijk ook nog ambities. Ik wil me in de kijker spelen, ook voor de nationale ploeg. Het WK 2018 in mijn Rusland is een doel. Ik ben niet gekomen naar Oostende om Play-off 2 te spelen, maar de club mikt ook hoger dan dat.”

“Dit toont de ambitie van KVO en Nicolas”

Marc Coucke was uiteraard bijzonder tevreden op de voorstelling van Nicolas Lombaerts. “Dit is weer een nieuwe stap in de evolutie van KV Oostende. Het is wel spijtig dat we hem nog niet konden aantrekken in de vorige transferperiode. Toen waren we al on speaking terms, maar ik ben blij dat Nicolas zijn carrière bij ons verderzet.”

“Hij heeft getekend voor drie jaar. Dat toont de ambitie van KV Oostende en van Nicolas zelf. We willen een vaste waarde worden in de subtop, daarvoor is een mix van jeugd en ervaring vereist. En het is natuurlijk een pluspunt dat Nicolas een Belg is.”

Marc Coucke bedankte nadrukkelijk Santosh Verhulst, de makelaar van Lombaerts (met de blauwe das) voor zijn hulp in de onderhandelingen. Foto: Photo News