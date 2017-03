Na Hazard nog basisspeler out bij Rode Duivels en ook De Bruyne plots twijfelachtig

De beslissing omtrent Thomas Meunier is gevallen. De verdediger sukkelt met een enkelblessure, bondscoach Roberto Martinez bevestigde vrijdag dat hij naar zijn ploeg Paris Saint-Germain terugkeert en de interlands tegen Griekenland (zaterdag 25/03) en Rusland (dinsdag 28/03) mist. Ook Kevin De Bruyne is twijfelachtig, hij traint vrijdag niet mee.

Thomas Meunier viel in de competitiematch met zijn ploeg PSG op 12 maart uit met een enkelblessure en de rechtsachter was al lange onzeker voor de komende twee matchen van de Rode Duivels tegen Griekenland en Rusland. Op de persconferentie van vrijdag bracht bondscoach Roberto Martinez duidelijkheid. Meunier is niet voldoende hersteld en is out.

R. Martínez : "@thommills will not be available. He's getting better but is not fully fit" #belgre #roadtorussia — BelgianRedDevils (@BelRedDevils) March 24, 2017

Achter de naam van Kevin De Bruyne staat een groot vraagteken. De middenvelder had pijn na de laatste training en traint vrijdag uit voorzorg niet mee. Hij is twijfelachtig voor de wedstrijd tegen Griekenland.