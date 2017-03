Gianluigi Buffons indrukwekkende carrière: van supertalent met depressie tot legendarische 'Superman'

Vrijdagavond speelt Gianluigi Buffon normaal gezien zijn duizendste professionele voetbalwedstrijd wanneer Italië het in de WK-kwalificatiecampagne thuis opneemt tegen Albanië. Hoog tijd dus voor een portret van misschien wel de beste doelman ooit.

De ondertussen 39-jarige doelman speelde zijn eerste officiële wedstrijd als 17-jarige bij Parma in november 1995, een 0-0 tegen latere kampioen AC Milan. In totaal stond hij 220 keer onder de lat bij Parma en 612 keer bij zijn huidige club Juventus. Daarnaast verdedigde hij ook 167 wedstrijden het doel van de Italiaanse nationale ploeg. Als La Squadra Azzurra zich plaats voor het WK van volgend jaar in Rusland, kan Buffon naar zijn zesde Wereldbeker.

Gigi Buffon's next appearance will be the 1000th of his career:



612 for Juventus ????

220 for Parma

167 for Italy ???? pic.twitter.com/i0q71l5l23 — Adam Digby (@Adz77) 23 maart 2017

Supertalent

Buffon werd op 28 januari 1978 geboren in een sportieve familie. Moeder Maria Stella was een discuswerpster, papa Adriano een gewichtheffer en zussen Veronica en Guendalin zouden professioneel gaan volleyballen. Gigi koos al snel voor het voetbal en sloot op 13-jarige leeftijd aan bij Parma, ondanks een aanbod van AC Milan. Amper vier jaar later maakte hij zijn debuut in het eerste team en hield hij meteen zijn netten schoon. "Nog nooit zag ik iemand zo sterk debuteren als Buffon, op het vlak van persoonlijkheid en kwaliteit", zei legende Dino Zoff in 1995.

Zijn ster was rijzende bij Parma, een van de meest opmerkelijke teams uit de jaren 90. Met ploegmaten als Fabio Cannavaro, Lilian Thuram, Juan Sebastian Veron en Hernan Crespo won Buffon in 1999 de UEFA Cup en de Coppa Italia. Ondertussen had hij ook al een bijnaam: Superman. Omdat hij na een penaltysave tegen Inter, op een poging van Ronaldo, een T-shirt van de superheld liet zien aan zijn fans. Al zaten zijn atletisch vermogen, reflexen en kwaliteit op hoge ballen daar ook voor iets tussen.

In 2001 verkaste Buffon voor een recordsom van 53 miljoen euro naar Juventus (ondanks een akkoord tussen Parma en Barcelona), waarmee hij nog steeds de duurste doelman ooit is. Met de Oude Dame sleepte hij meteen twee titels in de wacht en in 2003 stond hij samen met onder andere Alessandro Del Piero, Gianluca Zambrotta en David Trezeguet oog in oog met AC Milan in de finale van de Champions League. Buffon hield Pippi Inzaghi met een wereldsave van een goal en stopte tijdens de strafschoppenreeks twee penalty's. Toch bleek dat onvoldoende want de Rossoneri pakten de beker met grote oren door met 3-2 te reeks te winnen.

Depressie en Serie B

Vandaag staat Buffon naast zijn fysieke kwaliteiten ook bekend om zijn mentale weerbaarheid. Dat was ruim tien jaar geleden wel wat anders. Na de verloren Champions-League finale sukkelde Buffon in een depressie. "Het was belangrijk dat ik van de medicijnen afbleef", vertelde Gigi vorige week in een interview met Kicker. "Ik was degene die mijn eigen lot zou bepalen." Buffon bezocht op regelmatige basis en psycholoog en raakte er pas vlak voor het EK van 2004 weer bovenop.

Al snel volgde echter opnieuw een minder plezant moment in de carrière van Buffon. Juventus werd zwaar gestraft voor het beïnvloeden van scheidsrechters tijdens het Calciopoli-schandaal en degradeerde naar de Serie B. Topspelers als Cannavaro, Zambrotta en Zlatan Ibrahimovic zochten andere oorden op, maar niet Buffon. Superman bleef trouw aan de Turijnse stal en loodste met 21 clean sheets zijn Oude Dame weer naar de Serie A. Oh ja, en in de zomer van 2006 pronkte hij samen met zijn Italiaanse ploegmaats met de wereldbeker in Duitsland.

Zijn netten droog houden, het is de tweede natuur van Buffon. "Ik lig soms dagen wakker van een fout of een tegengoal", merkte hij op in een interview. Het lukte hem in 999 wedstrijden dan ook al 425 keer. Vorig seizoen kreeg hij zelfs 974 minuten lang geen enkel doelpunt tegen. Een record, of wat dacht u? Ondertussen speelde hij ook de meeste minuten voor Juventus in de Serie A en in alle competities. Hij zit ook aan 614 Serie A-wedstrijden, twee meer dan Francesco Totti en slechts 33 verwijderd van het record van Paolo Maldini.

Buffon records:

??Most minutes in Juve history.

??Most apps. for Italy.

??Most apps. by GK in Serie A.

??Most clean sheets in Serie A. pic.twitter.com/s4sXLRagIa — Tarek Khatib (@ADP1113) 21 maart 2017

Legende

Dat record van Maldini pakken, zit er absoluut in. Buffon wil zeker nog doorgaan tot het WK van 2018 in Rusland. Als hij dus ook komend seizoen in doel staat bij Juve, wat de verwachting is, dan is het zover. In januari wordt Buffon 40, maar onlangs grapte hij nog dat hij wel eens tot zijn 65e kan doorgaan omdat hij zich fysiek nog steeds top voelt. "Jarenlang vroeg ik mezelf af wat me blijft motiveren. Die innerlijke strijd geeft me een sterk gevoel. Als ik de Champions League al had gewonnen, had ik me leeg gevoeld dus die gedachte motiveert mij".

Dat is duidelijk: de beker met de grote oren winnen en dan stoppen als een legende. En als beste doelman ooit? Mogelijk, Buffon verdient alvast zijn plek in de discussie. Naast de UEFA Cup en wereldtitel won hij namelijk ook drie Italiaanse bekers en zeven Italiaanse titels. Hij werd bovendien al elf keer verkozen tot beste doelman in de Serie A. "Hij is de standaard voor mij en voor elke doelman van mijn generatie", gaf Iker Casillas toe. "Toen ik begon, had ik een droom: worden zoals Buffon".

Ook Andrea Pirlo strooide regelmatig met complimenten. "Als je hem dagelijks tijdens trainingen en dan ook in wedstrijden bezig ziet, dat is echt indrukwekkend. Hij heeft gewoon geen zwakheden". Er wordt al wel eens gezegd dat Buffon niet meer dezelfde is als enkele jaren terug, zeker na zijn rugoperatie in 2010. Maar wie Juve van dichtbij volgt, ziet nog steeds regelmatig een wereldsave van Gigi. Zoals tegen Lyon in de Champions League. Of vorig seizoen op een vrije trap van Mario Balotelli tegen AC Milan.

Alle gekheid op een stokje, Buffon weet natuurlijk ook dat het einde nadert. Hij weet dat er met Gianluigi Donnarumma, Alex Meret en Mattia Perin drie mogelijke opvolgers zijn bij de Azzurri. Maar hoe ziet Superman eigenlijk zijn laatste wedstrijd? "Ik wil het WK halen, dus mogelijk ligt daar mijn einde. Misschien ga ik wel op pensioen met een kopstoot, zoals Zinedine Zidane."