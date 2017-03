Barcelona krijgt boete omdat fans het veld op liepen na spektakelzege

De Europese Voetbalbond UEFA heeft FC Barcelona vrijdag een boete opgelegd van 19.000 euro. De boete komt er nadat Catalaanse fans het veld van Nou Camp bestormden na de 6-1 zege van Barça tegen Paris Saint-Germain in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Bij dat bedrag zit ook de boete inbegrepen die een club krijgt als minimaal vijf spelers in een partij een kaart krijgen.

Barcelona verloor zijn heenduel in de achtste finales met 4-0 in Parijs en stuntte nadien door die achterstand in eigen huis nog om te buigen met een 6-1 zege. De Catalaanse fans waren vervolgens door het dolle heen en bestormden het terrein.

Verder kregen ook Saint-Etienne en Napoli boetes. De Franse club moet 50.000 euro betalen nadat hun fans vuurwerk afstaken op Old Trafford in de heenwedstrijd van de zestiende finales van de Europa League. Het team Dries Mertens moet 38.000 euro ophoesten na wangedrag van haar supporters in de thuiswedstrijd tegen Real Madrid in de achtste finales van de Champions League.