Albert Heijn binnen twee jaar weg uit België?

De winkelformule Albert Heijn verdwijnt mogelijk in 2019 uit België. Het plan is de winkels te integreren in het Delhaize-netwerk.

Ahold Delhaize gaf gisteren voor het eerst zicht op wat het van plan is met de Albert Heijn-formule in België. De Nederlandse kruidenier streek voor het eerst in ons land neer in maart 2011. De intrede nam de allures aan van een blitzkrieg. Tegen eind 2015 telde Albert Heijn al 38 supermarkten. De ambitie was om tegen eind 2016 50 winkels te hebben, maar de fusie van Ahold en Delhaize vorig jaar wijzigde de plannen.

De Nederlanders deden namelijk alle concurrentie, inclusief Delhaize, pijn. Uit onderzoek van Delhaize bleek dat wie bij Albert Heijn kocht, zijn mandje vrij goed vulde. Na de fusie van Ahold en Delhaize hield de groep de tanden op elkaar over wat ze van plan was met de Albert Heijn-formule. Daar kwam gisteren verandering in.

De winkels van Albert Heijn zullen op termijn geïntegreerd worden in Delhaize België. Wanneer, hangt af van het ogenblik dat de consument oordeelt dat Delhaize er opnieuw staat. Ahold Delhaize zegt dat Delhaize het leidende merk in België is én dat de komende jaren gebruikt worden om Delhaize te versterken en er de beste kruidenier in België van te maken. Ahold Delhaize zal in de eerste helft van 2019 evalueren of het moment van de integratie aangebroken is. Dit betekent dat Albert Heijn zeker nog twee jaar in België blijft.