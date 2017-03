Zelfzekere Romelu Lukaku: “Enkel het volgende record interesseert me”

Met 21 doelpunten in vier wedstrijden is België het vlotst scorende land in de Europese WK-kwalificaties. Vijf doelpunten daarvan nam Romelu Lukaku voor zijn rekening en daarmee is de 23-jarige spits van Everton meer dan ooit uitgegroeid tot vaste diepe spits bij de Rode Duivels.

Niemand twijfelt er dan ook aan dat bondscoach Roberto Martinez zaterdagavond tegen Griekenland Lukaku aan de aftrap brengt voor zijn 57e cap in zijn carrière. “Of ik nu de nummer een ben of niet, de motivatie blijft dezelfde”, vertelde Big Rom vrijdag tijdens een persmoment in Tubeke. “Ik wil mezelf altijd blijven verbeteren. Momenteel loopt alles goed, collectief kunnen we nog vooruitgang boeken. Morgen wordt een belangrijke test voor ons om te zien waar we staan. Het is momenteel leuk spelen bij de nationale ploeg, met meer ruimte op het veld en ik wil mijn steentje bijdragen, ook verdedigend.”

Na het afhaken van aanvoerder Eden Hazard is nu ook Kevin De Bruyne hoogst twijfelachtig voor de partij tegen de Grieken. De winger van Manchester City sukkelt met een liesblessure. Het is intussen van juni 2014 geleden dat de Rode Duivels een wedstrijd met inzet begonnen zonder beide draaischijven. Vriendschappelijk waren ze er ook een jaar geleden tegen Portugal niet bij. “Dat zijn twee topvoetballers, maar we hebben veel spelers in onze kern die hun afwezigheden kunnen opvangen. Iedereen bij ons kan het verschil maken op elk moment. Zo heb ik met Dries Mertens een bijzondere klik: hij weet waar ik de bal moet hebben en omgekeerd. Wij moeten daarvoor niet praten, we voelen dat aan.”

Met 21 doelpunten is Lukaku momenteel topschutter in de Premier League en werd hij onlangs clubtopschutter aller tijden. De nog steeds maar 23-jarige spits zit in de vorm van zijn leven en wordt overal geprezen voor de vooruitgang die hij dit seizoen geboekt heeft. “Die progressie heb ik te danken aan het harde werk dat ik erin stop. Ik probeer altijd meer te doen dan de anderen en daardoor word ik sterker. Welk record me het meest plezier zou doen? Het volgende”, vertelde de zelfzekere spits. “Wat als we met 6-0 winnen en ik scoor niet? Ik denk niet dat dat zal gebeuren. Serieus nu, de weg is nog lang. Er zijn nog veel uitdagingen. Titels en bekers winnen, daar draait het in voetbal allemaal om.”

In tegenstelling tot bij zijn club Everton wordt Lukaku bij de fans van de nationale ploeg niet altijd op handen gedragen. Bij een gemiste kans of mindere wedstrijd weerklinkt er al snel kritiek. “Ik weet ook niet hoe dat komt. Ik besef dat er altijd wel kritiek zal zijn, ook al scoor in veertig keer in een seizoen. Maar het is niet nieuw voor mij: mijn vader (ex-profvoetballer Roger Lukaku, red) heeft me daarop voorbereid, al vanaf ik zes jaar was. Ik volg mijn weg en het is nu eenmaal zo.”