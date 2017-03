Marco Bizot verlaat KRC Genk op het einde van het seizoen. Racing heeft zopas samengezeten met de Nederlandse doelman en besloot om zijn contract niet te lichten.

KRC Genk haalde de goalie in juli 2014 weg bij FC Groningen. Hij speelde in totaal 74 wedstrijden voor de Limburgers. “Met zijn positieve attitude was Marco een modelprof, zowel op het terrein als ernaast. KRC Genk bedankt Marco voor zijn inzet, en wenst hem veel succes in zijn verdere carrière”, aldus de club in een reactie.