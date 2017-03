Familiehulp: jobs voor het leven

Een nieuw imago, logo en slogan (We zijn er voor jou) én een nieuwe profilering als werkgever: er verandert deze maand heel wat voor Familiehulp, dat zorg, ondersteuning en huishoudelijke hulp biedt aan mensen met of zonder zorgbehoefte. Hoe belangrijk zijn de eigen medewerkers daarbij?

“Zij zijn bij uitstek ons sterke punt”, aldus manager medewerkersbeleid Kurt De Soete. “Veel collega’s brengen zelf nieuwe mensen aan via mond-tot-mondreclame. Hun engagement is de spil van onze nieuwe campagne.” Familiehulp mikt op diverse profielen, waaronder iets oudere werknemers uit productiebedrijven die het fysiek wat rustiger aan willen doen.

Wie nog meer? “Onze rekrutering diversifieert”, zegt Kurt De Soete. “In de ene regio vinden we vlot mensen, in de andere veel minder. Daardoor heeft het weinig zin om een algemene campagne te voeren. In rijkere gemeenten vind je bijvoorbeeld moeilijk huishoudhulp, omdat het er duur is om te wonen en die mensen sowieso van verderaf moeten komen. Elders is er dan weer meer vraag dan aanbod.”

Brede thuiszorg

In Oost-Vlaanderen heeft Familiehulp een 90-tal functies openstaan: vooral huishoudhulpen zorg, huishoudhulpen met dienstencheques en ook verzorgenden of zorgkundigen. “Begeleidend personeel zoeken we ook, om onze basiswerkers te coachen – ook op locatie bij klanten. Als begeleider of coach bekijk je mee hoe we zorg of huishoudelijke hulp op maat kunnen bieden. Elke specifieke thuissituatie is anders”, stelt De Soete.

