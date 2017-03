DIJKSHOORN. "De opklapbare tafeltennistafel in de woonkamer van Fellaini"

Marouane Fellaini verkoopt zijn huis. Dat is nieuws. Hier nog meer nieuws: Jan Vertonghen denkt eraan een buitenkeuken te kopen, Eden Hazard vraagt iedereen mee te denken over de naam van zijn nieuwe boot, Thomas Meunier laat zijn houten vloer vervangen en Nicolas Lombaerts is helemaal gegrepen door het synchroon trampolinespringen. Hij doet dat nu, vanuit Oostende, precies tegelijkertijd met iemand in Japan, wat razend moeilijk is door het tijdsverschil.