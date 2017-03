Grieken mikken op punt tegen Duivels: “Nainggolan is God niet”

De Griekse bondscoach Michael Skibbe beseft dat zijn team zaterdagavond in het WK-kwalificatieduel tegen België op de vijfde speeldag in groep H “minstens een punt nodig heeft” om de hoop op WK-kwalificatie levend te houden.

Bij verlies bedraagt het verschil tussen beide landen halverwege de kwalificatiecampagne immers vijf punten. “Dan wordt het gat inderdaad groot. We spelen tegen één van de beste ploegen, maar we willen tonen dat we hun niveau kunnen bereiken”, aldus de 51-jarige Duitser.

Bij de Rode Duivels zijn Eden Hazard, Thomas Meunier en meer dan waarschijnlijk ook Kevin De Bruyne er zaterdag niet bij. Bondscoach Roberto Martinez is er niet helemaal gerust in en verklaarde eerder al dat het “de belangrijkste test tot nu toe wordt voor de Rode Duivels”. “Voor hun wedstrijd tegen Bosnië heeft Martinez dat waarschijnlijk ook gezegd. België heeft veel goeie spelers, niet enkel De Bruyne en Hazard. België heeft achttien à twintig topspelers, wij hebben er een twaalftal. Dat neemt niet weg dat we wel iets willen neerzetten.”

Bij de Grieken zijn eerste doelman Ornestis Karnesis en Genk-spits Nikos Karelis er wegens blessures niet bij. Verdediger Kyriakos Papadopoulos is na zijn rode kaart tegen Bosnië (1-1) geschorst. De overige 24 meegereisde spelers zijn speelklaar, ook de tot Griek genaturaliseerde Portugees Carlos Zeca.

Manolas: “Nainggolan is God niet”

Eén van de sterkhouders in het team van Skibbe is verdediger Kostas Manolas. Bij AS Roma is hij ploegmaat van Radja Nainggolan en concurrent van Thomas Vermaelen. “Ik weet niet of Radja zal spelen morgen. Hij is een topspeler, maar god is hij nu ook weer niet”, vertelde Manolas. “Het klopt dat België met Hazard en De Bruyne enkele spelers mist, maar ze hebben genoeg kwaliteiten om dat op te vangen. Wij willen ons echter concentreren op ons eigen spel, onafhankelijk van wie er bij Belgie speelt of niet. België staat in de groep op nummer 1, maar dat wil niet zeggen dat we op voorhand verloren zijn. Wij hebben ook topspelers in onze rangen. In voetbal is alles mogelijk”, besloot de verdediger.