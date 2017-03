Eigen Ronde beleven? Iedereen doet het, niemand registreert het

Geert Bourgeois bij de opening van het meetsysteem Beleef je eigen Ronde, in 2013. Bijna vier jaar later blijkt nog steeds geen kat geïnteresseerd. Foto: pma

Geraardsbergen / Ronse / Zottegem / Oudenaarde - Het tijdsregistratiesysteem dat op verschillende hellingen van de Ronde van Vlaanderen werd geïnstalleerd flopt. Er zijn voor het 150.000 euro dure systeem nauwelijks gebruikers, hoewel iedereen het gratis kan gebruiken.

24 juni 2013. Toenmalig minister en huidig minister-president Geert Bourgois rijdt persoonlijk het tijdsregistratiesysteem op de Koppenberg in. Het maakt deel uit van het project ‘Beleef je eigen Ronde’ en heeft de bedoeling de belevingswaarde van het fietsnetwerk in de Vlaamse Ardennen te vergroten.

Het tijdregistratiesysteem dat toerisme Oost-Vlaanderen installeerde op de Koppenberg in Oudenaarde, de Kruisberg in Ronse, in de Paddestraat in Zottegem en op de Muur van Geraardsbergen, haalde al in 2013 het nieuws. Toen onthulde de krant ‘Het Nieuwsblad’ dat er in de eerste maanden zes verschillende gebruikers waren van het systeem tijdens de eerste zes maanden. In het voorjaar van 2014 werd het systeem gepromoot door onder meer profs hun tijd te laten registreren. Er werden een paar tourritten georganiseerd en het aantal gebruikers steeg.

Maar de laatste twee jaar is het systeem opnieuw bij af. Tussen de Ronde van Vlaanderen 2015 en die van 2016 zien we op de site Beleefjeeigenronde dat er elf verschillende mensen het systeem gebruikt hebben, en dat ondanks het feit dat de chip zelf gratis te verkrijgen is.