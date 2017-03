Spelers KAA Gent smullen van oliebollen op foor

De rondgang van de spelers van KAA Gent op de foor ging nogal traag: niet omdat de spelers lang aan de attracties bleven hangen, maar gewoon omdat ze allemaal ruim de tijd namen voor de fans.

Birger Verstraete gaf met plezier de knuffel die hij gewonnen had af aan een kleuter, en Thayissa De Ridder en Amalia De Reu slaagden er in om in totaal 14 handtekeningen te verzamelen op een blauwe voetbal: niet voor henzelf, maar voor Sander De Corte, de opa van Thaylissa.

Blijkbaar was de diëtist van de ploeg niet mee op uitstap, ofwel deed hij een oogje dicht: de spelers stopten aan de twee Gentse oliebollenkramen die er op de foor staan: eerst bij Jean Busch, die hen leerde hoe ze met een prikker de oliebollen in de zak moeten sjotten. Busch deed dat verbazend snel. Brecht Dejaegere toonde zich ook van zijn handigste kant en leerde de kneepjes van het vak snel. Een collega-voetballer vond de prikker wat onhandig, en kieperde de bollen met de hand in de zak.

Mascotte

De spelers verdeelden zich voor de rondgang in drie groepen, die elk een gang van de foor afgingen, om tegen het einde van de rondgang allemaal te verzamelen aan de botsauto's. Daar deden ze twee ritjes, en namen ze elk een fan mee voor een ritje.

Ook Benjamin Bundervoet, de officiële Buffalomascotte was mee. 's Avonds had hij in zijn café Picasso in Lochristi nog eens een ontmoeting met de trainersstaff en een aantal spelers: zijn café bestaat tien jaar, en daar organiseert Ben drie dagen lang feest. De feesten werden ingezet met een meet and greet met de spelers.