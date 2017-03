Landon Donovan zet punt achter voetballoopbaan

De Amerikaanse ex-international Landon Donovan stopt met voetballen. Dat heeft Los Angeles Galaxy, de club van ex-Rode Duivel Jelle Van Damme, vrijdag bevestigd.

De 35-jarige Donovan zette eind 2014 al eens een punt achter zijn actieve voetbalcarrière, maar maakte begin september 2016 zijn wederoptreden bij Los Angeles. De vleugelaanvaller keerde terug om het door blessures geplaagde Galaxy voor de rest van het seizoen te helpen. Hij kwam tijdens zijn comeback negen keer in actie.

Donovan was een van de eerste Amerikanen die een rol van betekenis kon spelen in de Europese voetbalcompetities, via passages bij het Duitse Bayer Leverkusen (2004-2005), Bayern München (uitleenbeurt in 2009) en het Engelse Everton (uitleenbeurten in 2010 en 2012). Hij speelde met de VS mee op drie WK’s (2002, 2006 en 2010) en won driemaal de CONCACAF Gold Cup. In 157 wedstrijden met het Amerikaanse voetbalelftal scoorde hij 57 doelpunten. Met de clubs San José Earthquakes en LA Galaxy werd hij in totaal vijfmaal kampioen in eigen land.