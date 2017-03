Charleroi en STVV spelen gelijk in oefenpot

Sporting Charleroi is vrijdag in een oefenpot tegen STVV op Stayen niet verder geraakt dan een 1-1 gelijkspel.

Pieter Gerkens (24.) trapte Sint-Truiden vanaf de penaltystip op voorsprong. Charleroi sloeg zoals zo vaak dit seizoen in de slotfase van de wedstrijd toe. Hamdi Harbaoui tekende in de 87e minuut voor de gelijkmaker. De Carolo’s starten op zaterdag 1 april aan play-off I met een thuiswedstrijd tegen KV Oostende om 18u00. STVV neemt het twee uur later in play-off IIa op tegen Waasland-Beveren.

De Waaslanders wonnen vrijdag een vriendschappelijke wedstrijd op het veld van Roeselare met 0-2. Oliver Myny (12.) en Kjetil Borry (63.) scoorden op Schiervelde. De eersteperiodekampioen uit 1B speelt op 1 april tegen KAS Eupen in POIIb.

Excel Moeskroen en Union Sint-Gillis hielden elkaar in evenwicht (1-1). Noam Debaisieux (70.) wiste het Brusselse openingsdoelpunt van Freddy Mombongo-Dues (8.) uit. Moeskroen begint op 1 april aan play-off II zoals het de reguliere competitie beëindigde: met een verplaatsing naar KV Kortrijk. Union ontvangt dan KV Mechelen in groep A.