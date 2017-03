Bizar incident: groep naakte mensen slacht schaap en ketent zich vast aan omheining Auschwitz

Er heeft zich een wel heel vreemd incident voorgedaan in het voormalige vernietigingskamp Auschwitz in Polen. Elf mensen ketenden ze zich naakt vast aan de omheining, nadat ze er een schaap geslacht hadden. Het is nog volstrekt onduidelijk wat hun motief was en wat ze met hun actie wilden bereiken.

De groep zou volgens lokale media het hele gebeuren gefilmd hebben met een drone. Na het slachten van het schaap ketenden ze zich vast aan de omheining, vlak naast de beruchte boodschap aan de ingang: “Arbeid macht frei”. Er werd ook een wit doek met daarop in het rood “LOVE” opgehangen.

De bewakers van het kamp hadden pas laat door wat er aan de hand was maar grepen wel onmiddellijk in toen ze zagen wat er gebeurde. Zeven mannen en vier vrouwen tussen 20 en 27 jaar werden aangehouden. Het gaat om zes mensen met de Poolse identiteit, vier met de Wit-Russische en één met de Duitse. Ze worden beschuldigd van minachting van een historisch monument.

Omtrent hun motieven is voorlopig weinig geweten. De directeur van het museum zei tegen persbureau AFP dat hij zoiets nog nooit heeft meegemaakt. “Ik heb geen idee wat ze heeft bezield”, aldus Piotr Cywinski. Sommige Poolse media spreken over een protestactie tegen het conflict in Oekraïne.

